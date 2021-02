Gusto por el rock lo plasma en su auto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández/El Sol de Tampico

CIUDAD MADERO, Tam.- Su adicción al rock and roll lo ha llevado a “tunear” su vehículo, en el cual ha plasmado su gusto por este género musical que tiene de toda la vida.

José Luis Sam, vecino de la colonia Felipe Carrillo Puerto, señala que ha invertido alrededor de nueve mil pesos para realizarle algunas modificaciones a su vehículo Nissan March, en dónde ha plasmado su gusto por la música por la banda The Beatles.

«Yo participé en el festival de Avándaro, traía el pelo hasta la cintura, ya tengo 71 años y siempre he sido rockero, siempre me ha gustado el rock and roll, nadie lo trae así», expresó.

Señaló que su gusto por adornar su vehículo con calcomanías de las bandas rockeras, ya ha sido visto por revistas especializadas en bandas de rock.

«Ya me hizo una entrevista la revista Rolling Stone, va a salir a nivel mundial, el carro porque nadie en toda la República trae el carro así, yo le doy auge al rock and roll», mencionó.

Comentó que es originario de Ciudad Madero y su gusto por este tipo de música ha sido de toda la vida y continuará realizando adaptaciones a su carro para que sea único en todo el país.

«Todavía le voy a hacer modificaciones le voy a poner unas parrillas para ponerle luces al frente y atrás, voy a pintarle bien las llantas, necesito más accesorios, pero poco a poco», citó.