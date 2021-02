Médicos valorarán si debo vacunarme contra covid o esperar: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador indicó que recurrirá a su equipo médico para conocer si debe vacunarse pronto o no, toda vez que ya padeció covid-19.

Explicó que como adulto mayor, tendría que vacunarse cuando toque a los residentes de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, por vivir en Palacio Nacional.

“Como yo ya padecí de covid y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, apuntó.

El presidente López Obrador resaltó que, aunque todavía hay cuestionamientos de por qué no se cuidó para que no le diera covid-19, él consideró que vacunarse al inicio de la llegada de dosis iba a significar un acto de influyentismo.

“Había que esperar nuestro turno… Se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo”, sostuvo AMLO.

Reiteró que desde luego se cuidó manteniendo la sana distancia “pero tenía que trabajar como muchos mexicanos, y cuidándome, seguí trabajando y de todas maneras me contagié”, dijo.

Entonces ahora vamos a esperar que a todos nos va a tocar (la vacuna), no va a tardar mucho porque ya tenemos aseguradas dosis suficientes”, añadió el presidente López Obrador.

¿Cuándo se vacunará el presidente? Así respondió López Obrador, quien dijo que va a esperar parte médico para ello. Detalles: https://t.co/D0Tbg5kEC9 pic.twitter.com/OWQDNUKoRR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 14, 2021

Con información de: lopezdoriga.com