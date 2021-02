Personas en situación de calle rechazan albergues

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández/El Sol de Tampico

CIUDAD MADERO, Tam.- Personas en situación de calle son renuentes a trasladarse a los albergues en temporadas de intenso frío y corren el riesgo de sufrir hipotermia que les podría ocasionar hasta la muerte.

La regidora comisionada en Protección Civil de Ciudad Madero, Sandra Patricia Cruz Moreno, indicó que cada temporada invernal se encuentran con este tipo de situaciones en donde muchas personas no quieren que sean llevados a un lugar seguro para evitar las afectaciones por el clima gélido.

“Ese es un tema que hemos venido platicando, no de ahorita, si no de tiempo atrás, en la temporada invernal cuando las personas están en situación de calle y que no desean dejar lo que ellos dicen su base o su punto, entonces ahí solamente los culminamos a que vayan a por algo caliente, alguna bebida, un café un pan, sin embargo, no podemos obligarlos a que asistan a los lugares que les estamos ofreciendo”, indicó.

Mencionó que la indicación por parte del alcalde, es realizar constantes recorridos por parte de los elementos de la Unidad de Protección Civil para detectar y apoyar a las personas en situación de calle, ofreciéndoles un lugar para pernoctar.

“Es un tema muy complicado porque ha habido situaciones en las que baja demasiado la temperatura y que los indigentes no quieren trasladarse a los lugares que se les ofrece, sin embargo, ahí nosotros solamente estamos al pendiente”, externo.

Cruz Moreno, indicó que desde la semana pasada iniciaron con los trabajos para adecuar los albergues, debido a los pronósticos en las condiciones climáticas para estos días.

“Ya están preparados los albergues, esperamos las bajas temperaturas, son tres puntos, la sala de audiovisual de la Unidad de Protección Civil, el auditorio Américo Villarreal Guerra, y la Unidad Deportiva”, indicó.

Agregó que en caso de necesitar de estos espacios, se cuentan con las medidas de prevención que han establecido las autoridades de salud, para evitar la posibilidad de contagios debido a la pandemia que se está atravesando.

