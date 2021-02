Pide ‘El ángel del Puente’ no trasladarse a la frontera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ernesto H. Salgado



MATAMOROS, Tam.- Gladys Edith Cañas Aguilar, conocida como “El ángel del Puente” por la ayuda humanitaria que brinda a los migrantes lanzó ayer un llamado para que los centroamericanos para que permanezcan en sus lugares y no vengan, l Frontera de Estados Unidos no ha abierto y los exhortó esperar las instrucciones de las autoridades de ese país que puedan registrarse vía internet.

El proceso seguro y humano empezará a llevarse al cabo hasta el 19 del presente mes al iniciar la fase uno de restauración del proceso en la frontera y el registro será virtual y en éste momento deben verificar si su caso MOO está activo, ya que por el momento los casos MOO cerrados o inactivos no podrán ingresar.

Recomendó verificar si sus casos están activos y lo pueden hacer en el portal indicado en donde hay mucha información, para que puedan acceder a la liga y puedan checar hora y ver si su caso está abierto.

Los que no son elegibles no deben viajar a la frontera ya que no hay lugar en donde brindarles atención ni insumos suficientes para darles de comer y tendrían que quedarse en la calle.

Las autoridades de migración de Estados Unidos sólo atenderán los casos que de acuerdo a su capacidad administrativa les permita ya que es demasiado el trabajo para dar continuidad.

Y les reiteró que no se van abrir las fronteras solo se dar atención a personas dentro del programa APP.

“No se van abrir las puertas, tienen que esperar indicaciones, no vengan, no hay en donde instalarlos”, recalcó.