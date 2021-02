Zoológico ofrece ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El zoológico del Bronx en Nueva York, ofreció a la comunidad nombrar con el nombre de tu pareja o ex a una de las cucarachas silbadoras de Madagascar que tiene en resguardo.

«No siempre tienes las palabras correctas, pero aún puedes ponerle la piel de gallina. Nombra a una cucaracha para tu San Valentín, porque las cucarachas… son para siempre», asegura campaña del zoológico, que cumple una década.

A cambio de una donación de 15 dólares, el/la homenajeado/a recibirá, un certificado impreso con el nombre escogido para la cucaracha.

El zoológico también propone mejorar el regalo con una cucaracha de peluche, una vela aromática de «eau de cucaracha» y hasta un encuentro virtual con una cucaracha silbadora de Madagascar y otro animal invitado. El paquete completo cuesta 75 dólares.

We've never met a Madagascar hissing cockroach that we didn't like. Oh, we remember Ep. 103 of UNHhhh @trixiemattel #NameARoach pic.twitter.com/VOC3WBsJus

— Bronx Zoo (@BronxZoo) February 8, 2021