Podrán ingresar 11 mil aficionados al estadio de Chivas

En las próximas horas la dirigencia del Rebaño Sagrado mandará la solicitud a la mesa de salud del estado de Jalisco para que haya gente en las tribunas del estadio zapopano en el duelo contra Pumas.

Una fuente confirmó a La Afición que Chivas pretende llevar a cabo los protocolos de sanitización en su casa para que entre el 25 por ciento del total de fanáticos, estamos hablando que para el duelo ante los unamitas entren 11 mil personas, menos de las que anunció el viernes la gente de la mesa de salud de Jalisco.

El fin de semana se había dicho que entrarían el 35 por ciento, pero confirmaron que sólo entraría el 25.

La confianza de la dirigente de Chivas se basa en que en la prueba piloto ante América donde entraron menos de cuatro mil personas, los protocolos se cumplieron a cabalidad, y tienen detectadas las áreas de oportunidad para tener un mejor control, por ejemplo, los puntos de acceso, ese es el tema que han estado repasando para que la entrada sea más ágil y no se congregue una gran cantidad de personas.

A diferencia del duelo contra América de la Liguilla, para el encuentro contra los Pumas las novedades serían la venta de alimentos, serán dos tipos de comida, empaquetados y también se venderá aguas y refrescos, sobre la venta de cerveza, uno de los puntos donde los clubes recuperan la inversión, no se descarta pero de entrada en este momento no hay certeza de si venderán o no este tipo de bebida embriagante.

Las barras o grupos de animación no están autorizados para este duelo contra los Pumas, pueden ingresar, pero no juntarse en la zona que ya se tenía designada para los grupos de animación, de momento no habrá permiso para que entren los barristas en bloque.

Los precios irán de 215 pesos a los mil 160 pesos en la zona Chivas Premier.

El anuncio oficial será en los próximos días, la intención de Chivas es es mandar la solicitud a la mesa de salud de Jalisco desde este lunes y poder seguir los protocolos que sí funcionaron contra América, para el duelo de la jornada 8 ante Pumas en Zapopan.

Con información de: mediotiempo.com