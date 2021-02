Presentará Coca-Cola su primera botella de papel

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este verano, The Coca-Cola Company lanzará su primera presentación en una botella de papel, el primer prototipo se dará a conocer a través de una prueba limitada de 2 mil unidades que se comercializarán en Hungría.

A través de un comunicado detalló que AdeZ, su bebida vegetal, será la marca de la compañía que estrenará el uso de este tipo de botellas a través del minorista de comestibles electrónicos Kifli.hu.

Este proyecto de la botella de papel, que está siendo desarrollado conjuntamente por el equipo de I + D de Coca-Cola en Bruselas y The Paper Bottle Company (Paboco), una startup danesa apoyada por ALPLA y BillerudKorsnäs, en cooperación con Carlsberg, L’Oréal y The Absolut Company., pasa a la fase de prueba del consumidor para medir el rendimiento del paquete y la respuesta del comprador al formato.

El otoño pasado Coca-Cola y Paboco dieron a conocer el prototipo de primera generación, que consiste en una carcasa de papel con un revestimiento y una tapa de plástico reciclable.

Daniela Zahariea, directora de innovación y cadena de suministro técnico de Coca-Cola Europa, señaló que la prueba que anunciaran es un hito para ellos en la búsqueda por desarrollar una botella de papel.

Indicó que la gente espera que Coca-Cola desarrolle y lleve al mercado tipos de envases nuevos, innovadores y sostenibles. Es por eso que no están asociando con expertos como Paboco, experimentando abiertamente y realizando esta primera prueba en el mercado.

La tecnología desarrollada por Paboco está diseñada para crear botellas 100 por ciento reciclables hechas de madera de origen sostenible con una barrera de material biológico capaz de resistir líquidos, CO2 y oxígeno, y aptas para bebidas, productos de belleza y otros productos líquidos. El objetivo final es una botella que se pueda reciclar como papel.

Esta innovación respalda el objetivo de envases sostenibles de The Coca-Cola Company World Without Waste de recolectar y reciclar una botella o lata por cada una que venda para 2030, al tiempo que reduce sustancialmente el uso de materiales de empaque vírgenes y utiliza solo materiales de empaque 100 por ciento reciclables.

Stijn Franssen, director de innovación de envases de I + D de Coca-Cola Europa, destaca que la tecnología de vanguardia todavía está en desarrollo. Su equipo ha estado realizando extensas pruebas de laboratorio para evaluar cómo funciona, sostiene y protege la botella de papel su contenido.

Explicó que esta es una nueva tecnología y se están moviendo en un territorio desconocido.

«Tenemos que inventar las soluciones técnicas a medida que avanzamos», dijo.

