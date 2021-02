Busca Maganda irse dignamente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (Notimex)

El gran escándalo del futbol mexicano en fechas recientes ha sido protagonizado por Adalid Maganda, el nazareno que anteriormente acusó racismo del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, y quien recientemente fue dado de baja por su pobre rendimiento, aunque el silbante afirma que hay «otras razones» detrás de su salida.

Afirmando que ha sido sometido a malos tratos y una presión que ningún otro miembro del gremio ha experimentado, Maganda aseguró que hasta desmayos ha sufrido por las condiciones laborales vividas

«Yo amo al arbitraje, quisiera regresar a mi profesión, pero las condiciones no están dadas. No soy bien visto por la Comisión, lo saben todos, no me han tratado de lo mejor, no es un trato igualitario entre todos los árbitros y yo. Regresar a trabajar en esas condiciones sería fatal para mi salud, hace poco tiempo me desmayé por esa situación», afirmó el silbante a W Radio.

No soy problemático, me quiero ir dignamente: Maganda

Con una querella interpuesta ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación e incluso con la amenaza de acudir hasta la FIFA para que revisen su caso, Adalid negó categóricamente las versiones sobre una supuesta exigencia de compensación millonaria y, según sus palabras, lo único que quiere es «irse dignamente» de la profesión porque con Brizio no puede trabajar.

«Se mencionaba que yo estoy exigiendo seis millones de pesos, es mentira, jamás puse una cantidad, pero lo que sí pido al presidente de la Federación es que intervenga para que todo llegue a buen término, yo estoy abierto al diálogo para que todo se acabe esta misma semana», apuntó.

«Yo busco salir dignamente de la Comisión de Árbitros y de la FMF, no quiero que se me tache de problemático, de alguien que quiere dañar a la Federación porque estoy agradecido con ellos por tantos años de trabajo».

Toluca-Gallos, el partido desastroso de Maganda

El trabajo del árbitro Adalid Maganda en el juego entre Toluca y Querétaro en la Jornada 1 del Torneo Guad1anes 2021 fue severamente criticado en las redes sociales por algunos exsilbantes y ahora tocó turno de la Comisión de Árbitros que encabeza Arturo Brizio.

En el análisis que hace Brizio semana a semana de los silbantes que pitaron Maganda fue el único que registro una mala utilización del VAR, pues no decretó un penal a los 87 minutos a favor del Querétaro que hubiera recortado la distancia con los Diablos y a partir de ese momento se decretó su baja de la Comisión.