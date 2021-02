Huasteca y su belleza contemporánea

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Agencias/Carmen Jiménez.-

El joven tamaulipeco Rubén Darío Sánchez Lara ha combinado su admiración por el arte moderno y su amor por la belleza que posee la Huasteca para iniciar un proyecto artístico en las redes sociales, específicamente Instagram, llamado Huaste Co.

El licenciado en Mercadotecnia y Comunicación, de 28 años, originario de Tampico, Tamaulipas, explicó a un medio de comunicación de dicha parte del Estado cómo pasó de ser un proyecto anónimo a lo que hoy en día se ha convertido en una exposición itinerante de arte contemporáneo.

El también director creativo de “El Catrín”, empresa de marketing, recordó cómo muchas personas llegaron a enviarle sus propias publicaciones sin saber que detrás de cada fotografía estaba plasmado su amor y admiración por la belleza de la Huasteca.

“Al principio fue muy anónimo y era curioso ver las reacciones positivas de las personas que conozco y hasta recibir sus mensajes en Huaste Co; sin que supieran que era yo. También, alguna vez me enviaron el perfil como una recomendación”, indicó este talentoso joven tamaulipeco.

Sánchez Lara dijo que “la Huasteca es el lugar más bello del mundo. Habrá quien lo afirme y quien piense lo contrario, como en el arte mismo. Es una región que es muy rica en cultura, recursos naturales, historia, industria y talento, tanto que podría ser potencia y referente a nivel nacional”.

Para él, el hacer ate es exteriorizar sus sentimientos y pensamientos sobre diferentes situaciones de la vida “aplicando un paralelismo de expresiones”; sobre cómo surgió la idea de crear Huaste Co, expresó que nació de su interés en el arte moderno.

“Tomé cursos en línea sobre el tema y profundicé en la vida de Vincent van Gogh, me di cuenta cómo no fue apreciado a pesar de ser el mejor artista de su época y lo relacioné con mi sentir de que Tampico, Madero y la Huasteca son el mejor lugar del mundo, pero no lo estamos apreciando”, añadió.

“Mi mente visualizó La Noche Estrellada sobre Playa Miramar y no pude vivir a gusto hasta verla en una imagen, con lo que sabía de las herramientas de diseño la hice y surgió mi primera obra de lo que se convertiría en Huaste Co. La publiqué en mis redes sociales, noté su aceptación y me motivó a realizar más”, puntualizó.

La manera en que Rubén muestra al mundo la belleza y su amor por su tierra es combinando el arte con paisajes actuales, esto representa para él “una recontextualización, para la obra de arte es como un volver a la vida para que más ojos la vean y la aprecien”. Otro elemento que suele aparecer mucho en sus obras son guiños a la Jaiba Brava.

“Le tengo un gran amor a la identidad que rodea a la Jaiba Brava es lo más importante en mi vida. Desde que tengo uso de razón voy con mi padre a cada juego de local y sin falta, y así será por siempre. Las idas al Estadio Tamaulipas cada quince días han sido una parte muy importante en mi desarrollo personal, ahí he sentido de todo, amor, coraje, impotencia, alegría”, comentó.

Sobre el papel que han jugado las redes sociales para su proyecto, expresó que ha sido fundamental porque ha sido el medio de exposición por completo. “Poco a poco, pero no ha dejado de crecer la audiencia con el pasar del tiempo. Además, me ha permitido crear relaciones con diferentes creadores de contenido”.

Antes de finalizar, Rubén Darío invitó a la observación del paisaje, señalando que la zona cuenta con lugares asombrosos que pueden transmitir muchas emociones, sentimientos y también despertarlas en el público. También invitó a visitar la página de Huaste Co en Instagram y apoyar su arte.