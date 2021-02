Pidió perdón a Britney Spears

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, California, febrero 15 (Agencias)

El cantante Justin Timberlake hizo uso de sus redes sociales para pedir disculpas por sus actitudes del pasado, en específico las que tomó hacia la llamada “Princesa del pop”, esto luego del lanzamiento del polémico documental “Framing Britney Spears”.

Las reacciones en redes sociales sobre este material no se han hecho esperar ya que el material le ha mostrado al mundo el oscuro pasado en la carrera de la cantante, así como algunos de los episodios más turbios de su vida estando involucrado el artista Timberlake.

Ambas súper estrellas del pop sostuvieron una relación sentimental a principios de los 2000. En este documental, se abordó el tema en referencia a que él se aprovechó de ella para impulsar su carrera y que incluso manipuló ante los medios la historia detrás de su ruptura.

Estas acusaciones sobre el cantante, desde luego, han hecho bastante ruido en Internet por lo que rápidamente decidió responder: “He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder”, se pudo leer en una publicación que el famoso compartió en Instagram.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, explicó.