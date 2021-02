Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este martes 16 de febrero del 2021 habrá más apagones en 12 estados de México, así lo informó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Informó de “cortes rotativos y aleatorios” entre las 18:00 (0.00 GMT) y las 23:00 horas (05.00 GMT) en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Detalló que los cortes de carga rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

La Cenace anunció en su cuenta de Twitter que los #cortesdecarga rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

Recomendó a la población Apagar las luces que no se estén utilizando. Desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran. Cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Informó que continúan afectados 2.200 MW de carga de manera rotativa en las regiones norte y noreste del país (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) por indisponibilidad de generación eléctrica.

Pidió a la población e industria de estas regiones su apoyo para optimizar lo más pronto posible el uso y consumo de la energía eléctrica.

Señaló que se continúa trabajando de manera coordinada con las centrales eléctricas para la recuperación pronta de la carga afectada.

La dependencia indicó que las acciones operativas realizadas para mitigar los efectos del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional han sido recuperados por un monto de 1.532 MW.

Mencionó que los cortes de carga, que ya afectaron a los estados industriales del norte del país, ahora impactarán a la zona del Bajío, que engloba estados del centro y occidente del país, muchos de ellos, sede de plantas de manufactura de exportación.

En un mes y medio, este es el segundo apagón masivo que padece México, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido que una falla así no volvería a suceder después de que en diciembre 10.3 millones de usuarios se quedaron sin luz en todo el país.

La CFE culpó, en ese momento, sin pruebas a las energías renovables por ser “intermitentes” y por el incendio de un pastizal en Tamaulipas, una versión que el Gobierno de ese estado rechazó.

López Obrador ha usado el apagón para justificar su política energética, que consiste en buscar la “soberanía” al privilegiar a CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con información de: noticieros.televisa.com

