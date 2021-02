Cubrebocas y mega-apagones

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Jaime Luis Soto.-

Este lunes, un mega apagón dejó sin energía eléctrica a más de cuatro millones 700 mil usuarios y la CFE, pronta y expedita, argumentó que se debió a que Texas suspendió el suministro de gas a la paraestatal.

Lo cierto es que el mega apagón provocó la furia de millones de mexicanos, justo en medio de una de las peores tormentas gélidas que se tenga memoria, y el corte repentino de luz provocó fallas en aparatos electrónicos y electrodomésticos.

Aguas con estas eventualidades. La CFE se ha distinguido por estar en el ojo del huracán en repetidas ocasiones, así como su director, MANUEL BARTLETT, a quien la Cuarta Transformación insiste en sostenerlo en el cargo.

Si bien en esta ocasión se argumentó que fueron las bajísimas temperaturas las que provocaron el mega apagón, el Gobierno federal debe entender que las y los ciudadanos andan muy sensibles por la pandemia, que ha provocado desempleo y crisis severas, tanto económicas como emocionales, en millones de familias.

La CFE sigue de insensible y sin comprometerse con sus usuarios a ofrecer un servicio de calidad y, aprovechando el tema, a darle una revisada a la forma en que cobra el servicio de energía eléctrica.

Porque en las redes sociales siguen apareciendo historias de consumidores, la mayoría de escasos recursos económicos, a quienes les llega el recibo de luz con cantidades exorbitantes.

En fin…

Menudo escándalo provocó el obispo de Victoria, ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, quien afirmó que quienes usan el cubrebocas no confían en Dios, y sus declaraciones se conocieron por todo el país y otras partes del planeta Tierra.

Como se dice hoy, se volvió trending topic…

Los especialistas han repetido en muchas ocasiones que el uso del cubrebocas sí disminuye bastante las posibilidades de un contagio de coronavirus y que las personas deben usarlo siempre.

El asunto es tan delicado que incluso hay ciudades donde el uso del cubrebocas es obligatorio y hasta se han implementado multas para quienes no acaten esa disposición.

De hecho, hay países en donde están metiendo a la cárcel a quienes no lo usen en espacios públicos.

Si el Obispo no quiere usar cubrebocas es su decisión personal. Sin embargo, eso de decir, en plena misa dominical, que quienes lo portan es porque no confían en Dios originó que no pocas personas reprobarán sus afirmaciones.

Mientras que el dirigente de la Sección 30 del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, se congratuló con la llegada de la maestra DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en relevo del hoy embajador, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN.

Para GUEVARA VÁZQUEZ, el hecho de que DELFINA GÓMEZ tenga formación y experiencia docente “es altamente significativo”, dando a entender que eso permitirá una mejor empatía de la nueva titular de la SEP con las y los maestros de todo el país.

Concluimos esta colaboración con el apunte de que la alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ, en un diálogo con la sociedad victorense anunció un programa de pavimentación que comprende 50 vialidades y representa una inversión superior a los 200 millones de pesos.

PILAR dijo que Victoria vive una transformación que continuará en este 2021 y que las obras a realizarse fortalecerán la infraestructura urbana, mejorando la imagen de la ciudad, y habrá una reactivación de la economía local.

La Alcaldesa afirmó que en estos 120 días de gestión se ha avanzado mucho en la Capital del Estado y convocó a las y los victorenses a seguir trabajando unidos para seguir cambiando el rostro de Victoria.

Mire usted que PILAR, en dicho evento, contó con la presencia de los exalcaldes de Victoria ÓSCAR ALMARAZ y ÁLVARO VILLANUEVA, quienes en sus administraciones lograron muchos resultados positivos.

ÁLVARO y ÓSCAR reconocieron el trabajo que está haciendo PILAR como alcaldesa de Victoria.

Correo electrónico: [email protected]