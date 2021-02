Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hay que tener mucho cuidado cuando se tiene una cuenta de perfil porque se puede dar el caso como el de una mujer de la tercera edad que decidió abrirle una cuenta de Tinder a su nieto para que consiguiera una cita.

Pero esta abuelita pecó de ser muy sincera.

Este hecho se volvió viral casi de inmediato que se dio a conocer en las redes sociales.

La historia comenzó luego de que Scott Lefevre, un joven británico de 28 años, llevara un tiempo sin pareja. Su vida marchaba con normalidad hasta que de repente recibió varios mensajes de mujeres interesadas en él.

Sus admiradoras venían desde Tinder, cuenta que nunca abrió. Por ello, comenzó a indagar. ¿Quién le abrió una cuenta de Tinder? Y resulta que fue su abuelita Trina la responsable.

La mujer de 82 años quería buscarle novia y quiso ayudar a su nieto. Aunque no le abrió un perfil normal –como los que suelen encontrarse en la app–. La abuelita fue demasiado sincera.

En él dijo que era Trina, la abuela de Scott, y que su nieto era un hombre «desordenado» y un «cocinero inútil».

Señaló que lleva soltero casi dos años y que creyó que necesitaba mi ayuda, así que le abrió un perfil aquí para ayudarle a que encuentre novia.

En el perfil la mujer escribió que: Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto adorable, muy desordenado; necesita una novia que sepa cocinar, a no ser que te gusten tostadas con alubias. Es muy trabajador y es fantástico preparando té, le encanta el cine y la televisión. Es un poco vago y no le van mucho los deportes, pero le encanta dar paseos. Su plato favorito es la comida china para llevar y, bueno, eso es todo. Si quieres saber más, desliza a la derecha».

El joven contó que se sorprendió al enterarse. Pensó que era broma, pero descubrió que su abuela sólo buscaba ayudarlo.

Indicó que se enfadó un poco cuando me enteró de lo que había hecho, pero pronto le vio el tono de broma.

“Sé que lo hace con buena intención. Ya tengo 26 ‘matches’ desde que lo creó”, contó Scott.

Dijo que siempre le está diciendo que se consiga novia, que ha estado soltero durante dos años. Pero que le gusta más salir que asentarme, que ha tenido citas, pero nada serio, ya que se aburre con facilidad y todavía no ha encontrado a la chica adecuada.

