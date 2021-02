A las 14:57 de este jueves 18 de febrero, el rover Perseverance tocó el cráter Jezero del planeta rojo. El momento de este aterrizaje fue sorprendente. Con la emoción desbordada, la NASA narró el increíble descenso.

En punto de las 14:50 horas (tiempo del centro de México), la sonda entró a la superficie del planeta rojo y dos minutos más tarde, la NASA informó que la nave se alineó de forma horizontal.

A las 14:54, el rover descendió en el planeta, pero exactamente a las 14:57 logró tocar el suelo de Marte sin ningún problema.

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k

— President Biden (@POTUS) February 18, 2021