Pérdidas en comercios fueron del 100 por ciento

Claudia Velázquez/Contacto

MATAMOROS, Tam.- Al igual que otras industrias, el comercio pequeño se han visto afectado por no tener ventas ante la falta de energía eléctrica, por lo que persiste el temor de que se continúen con estas afectaciones.

El presidente de los comerciantes establecidos en el centro histórico de Matamoros, Miguel Ángel Caballero Barajas, señaló que lamentablemente las pérdidas fueron al cien por ciento a consecuencia del frío, la lluvia y la falta de energía eléctrica principalmente.

“Si registramos pérdidas importantes, pues al no tener energía eléctrica no podemos laborar, y esto perjudicó luego de unos días en los que esperábamos ventas por el 14 de febrero, pero que por el frío y la lluvia bajaron y luego se anexa el problema de la Luz, nos vemos severamente afectados”, indicó.

Manifestó que este miércoles los comercios ya lograron abrir, sin embargo, fue poca la afluencia de clientes que se registró ante los cortes de energía que aún se registran en diferentes sectores.

“Este día algunos comercios ya abrieron, pero aún hay afectaciones en diversas zonas por lo que los clientes realmente son pocos, hay poca afluencia de compradores y creemos que así seguirán estos días mientras no se normalice”, dijo.

Caballero Barajas lamentó que esta situación esté afectando nuevamente a un sector comercial que la ha pasado difícil durante la pandemia y que apenas se está recuperando, pues los gastos siguen generándose y los ingresos siguen siendo mínimos.