Propone PRI que Gobiernos regalen tabletas a alumnos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandaron a los gobiernos, federal y estatal, la implementación de un programa de adquisición de tabletas electrónicas, para entregarlas a los alumnos de educación básica más vulnerables.

Olga Garza Rodríguez explicó que la medida es urgente, porque hay cientos de niños que no pueden tomar clases a distancia en virtud de que sus padres carecen de recursos para comprarles un aparato electrónico.

Recordó que a raíz de la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Educación determinó que las clases se realizaran a distancia para evitar el riesgo de contagios de la enfermedad.

Sin embargo, reitero, no todos los alumnos tienen las posibilidades económicas para comprar un dispositivo electrónico que les permita acceder al contenido en las clases a distancia.

¿Pero qué pasa en aquellos casos en donde las familias no cuentan con recursos para adquirir una tablet o una computadora? ¿Qué pasa con aquellas familias donde son 3 ó 4 los alumnos y sólo tienen un dispositivo para atender a las clases? Cuestionó.

Por eso razón, la legisladora por Reynosa, y su compañero, Florentino Aron Sáenz Cobos, presentaron una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Educación, tanto del gobierno federal como del estatal, para que con urgencia implementen un programa emergente de compra de tablets que sean distribuidas entre las familias más vulnerables de Tamaulipas.

“El Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas formula un respetuoso exhorto a las Secretarías de Educación Públicas del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado a fin de que implementen un programa emergente de adquisición y distribución de tabletas electrónicas para el estudiantado tamaulipeco en auxilio y apoyo del proceso académico durante la contingencia sanitaria con motivo del COVID19” detalla la acción legislativa, que será discutida y dictaminada en comisiones para determinar su viabilidad.

Cabe señalar que, la semana pasada la diputada Nohemí Estrella Leal, denunció que en la zona centro de municipios como Hidalgo, Villagrán Mainero y otros, existen familias que tienen un solo celular para que tres o cuatro niños tomen clases.

Ante ello, urgió a todas las bancadas parlamentarias para que sumen esfuerzos en la gestión de un programa que atienda esas carencias de cientos de familias.