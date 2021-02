Secretaría de Salud alerta sobre venta de vacunas anticovid falsas

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, alertó sobre venta de vacunas apócrifas contra el Covid-19, así como de un posible ingreso de dosis de contrabando.

“Son vacuna no reales, es decir, no es un biológico que tenga la capacidad de producir la inmunidad. Y si es una vacuna que en su momento fue ingresado al país por la vía del contrabando, entonces, no se cuenta con la seguridad de que la vacuna haya tenido certificaciones correspondientes, que haya cumplido con la red de frío, sobre todo, algunas de ellas como la de Pfizer requiere de y ultracongelación”, detalló.

Alomía precisó que la adquisición de este tipo de biológicos sin certificación puede derivar en un riesgo para la salud.

“Hay que hacer caso omiso a todo tipo de promociones, y recordar que en México la única vía para acceder a una vacuna contra el virus SARSCoV2 es a través de los mecanismos y el Plan Nacional de Vacunación que en este momento se está implementando”, aclaró.

Las autoridades mexicanas alertaron desde ayer las ofertas de supuestas vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, las cuales no son reales, y se han lanzado a la caza virtual de sitios de internet que venden dosis ilegales.

La Policía Cibernética de la Ciudad de México comenzó una investigación sobre este tipo de estafas virtuales.