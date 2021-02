Vacuna de Pfizer provee protección del 92.6% ante covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

De acuerdo con un estudio publicado en el The New England Journal of Medicina, la vacuna de Pfizer puede proteger contra el covid-19 hasta un 94.8 por ciento; sin embargo, con una sola dosis la protección alcanza más de 90 por ciento.

«Los autores informan una eficacia de la vacuna del 52.4 por ciento después de la primea dosis hasta antes de la segunda dosis, pero en su cálculo incluyeron datos que se recopilaron durante las dos primeras semanas después de la primera dosis, se dieron cuenta que la inmunidad aumenta», se comparte en el estudio.

Los investigadores informaron que incluso antes de la segunda dosis de la vacuna BNT162b2 fue altamente eficaz con una eficacia de 92.6 por ciento, un hallazgo similar a la eficacia de la primera dosis reportada por la vacuna mRNA-1273 de Moderna. «Con una primera dosis tan protectora, los beneficios derivados de un suministro escaso de vacuna podrían maximizarse aplazando las segundas dosis hasta que a todos los miembros del grupo prioritario se les ofrezca al menos una dosis», expuso el estudio.

La investigación resalta que la administración de una segunda dosis después de un mes de la primera, como se recomienda, proporciona poco beneficio adicional a corto plazo, mientras que las personas de alto riesgo podrían recibir una primera dosis para iniciar la protección.

«La primera dosis con ese suministro de vacuna se deja completamente desprotegida. Dada la actual escasez de vacunas, el aplazamiento de la segunda dosis es una cuestión de seguridad nacional que, si se ignora».

Con información de: infobae.com