Félix Torres fue víctima de racismo

Un acto de racismo fue denunciado por el defensa ecuatoriano Félix Torres, durante el partido entre Atlético San Luis y Santos.

El partido corresponde a la Fecha 7 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El jugador habló de lo sucedido: “Quiero expresar algo sorpresivo en el día de hoy, en el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Una persona como yo que no tengo problemas con nadie, que trato de llevarme con todos, sean del color que sea», mencionó.

«Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así, saben la persona que soy y saben el dolor que estoy sintiendo ahora. Me siento identificado como negro, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden y quiero dejar este mensaje para que esto no siga pasando en el futbol. Es algo que se ha venido repitiendo, en el momento del partido te golpea mucho”, finalizó.

El equipo de Santos publicó un tuit donde se lee «todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos Guerreros, somos humanos y decimos No Al Racismo».

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

CORRECCIÓN ESTE ES EL VIDEO😅 Así se vivió la bronca que derivó en la expulsión de Felix Torres y dónde el jugador se quejó al final de que un jugador extranjero del rival le dijo “Negro Feo” El @ClubSantos subirá a redes sociales una foto en el vestidor en apoyo a su jugador pic.twitter.com/FHoU48Envr — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) February 19, 2021

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Con información de: www.mediotiempo.com