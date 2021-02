Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

El galardón de “el personaje de la semana” se lo lleva en esta ocasión el obispo de la Diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez.

El jerarca católico fue noticia a nivel nacional y tendencia en redes sociales, también a nivel nacional.

Jamás había estado en la mira y en la boca de gran parte del país. Hoy se ganó ese mérito por una frase que dijo durante su homilía del pasado domingo que causó una gran polémica.

Y esas siete palabras pronunciadas en la misa en la Catedral capitalina fueron comentadas en la mayor parte de los noticiarios de la Ciudad de México, en columnas de medios de circulación nacional, y desde luego, por miles, quizás millones, de usuarios en las redes.

Y su nombre, imagen y voz estuvieron desde el lunes, y hasta ayer viernes todavía se seguía comentando y nombrando a don Antonio González Sánchez.

Uff, no cualquiera, ¿eh?

El asunto es que no fueron buenos comentarios, al contrario, le tundieron duro… fue objeto de críticas, de burlas, y desde luego, de memes que no pueden faltar en este tipo de contextos.

El Obispo victorense siempre ha sido un personaje polémico. Ha sido protagonista de frases críticas, de declaraciones que dejan huella, de ser “contreras”, incluso, ha estado inmiscuido en escándalos de carácter personal. Ha sido protagonista de eventos viales y siempre… sí, siempre, es motivo de noticia, es decir, siempre tiene algo que señalar, y como se dice en el periodismo, “da nota”.

“Usar cubrebocas es no confiar en Dios”, dijo hace unos días, provocando con ello que sus feligreses puedan descuidar ese tema por hacerle caso y, de alguna manera, ponerlos en riesgo.

Sí, fue una declaración irresponsable, porque no midió el tamaño de sus palabras y las consecuencias de ello.

Nomás habría que decir que varios de sus colegas sacerdotes han sido ya víctimas del covid-19. Incluso, el cardenal emérito, Juan Sandoval Íñiguez, fue víctima ya del coronavirus, muy graves, por cierto, ¿acaso él no confió en Dios?

El mismísimo Papa Francisco ya se aplicó la vacuna anticovid, ¿tampoco él confía?

Mucho se ha criticado al presidente López Obrador por su negativa a usar la mascarilla, por la mala señal que le manda a la población por ser un líder en el país. Pues don Antonio, que ha sido un agudo y constante crítico del mandatario nacional, hizo exactamente lo mismo.

Y no, señor Obispo, aquí no se trata de confiar o no en diosito, la virgencita o algún santito; aquí se trata de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, no solo del Municipio, Estado o país, sino del mundo.

Su declaración fue muy irresponsable y se ganó a pulso los fuertes señalamientos que le hicieron en los medios nacionales y la propia población a través de las redes sociales.

Me parece que lo mejor es que se disculpe en su siguiente misa y rectifique sus dichos. De otra manera, no solo sería irresponsable, sino necio, y créanme, el país ya no está para más necios, bastante tenemos con el inquilino de Palacio Nacional.

Ojalá que el Obispo haya aprendido la lección.

Twitter: @Mauri_Zapata