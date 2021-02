Precio de energía eléctrica se mantendrá, aun si aumenta gas natural: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantendrá el precio de la energía eléctrica en el país, incluso, si aumenta el precio del gas natural por la situación extraordinaria en Texas.

El mandatario federal afirmó que la Comisión Federal de Electricidad garantizará que no habrá apagones.

“La Comisión Federal de Electricidad va a garantizar que no haya apagones, que siempre se tenga energía eléctrica y voy a reafirmar el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz, al contrario se van a mantener los subsidios en tiempos de mucho calor, aún con la situación extraordinaria que se está viviendo por la crisis de en Texas, sobre todo por la falta de gas, nosotros estamos resolviendo el problema en nuestro país y no vamos aunque aumente el precio del gas natural aumentar el precio de la luz”, refirió.

Apuntó que muestra de esto es que mañana supervisará el proyecto para la construcción de una nueva planta de generación de energía eléctrica en Baja California Sur. Expresó que el manejo con mucha eficiencia y honradez del sector energético ha permitido encontrar soluciones a esta problemática.

Recordó que, durante las administraciones anteriores, los funcionarios de la CFE sólo buscaban sacar provecho de este organismo.

“El sector energético, durante el período neoliberal, solo importaban los negocios, utilizaban al gobierno para sacar provecho en lo personal y tenían secuestrado al gobierno, sólo les importaba saquear a México, empresas sobre todo extranjeras que nos veían como tierra de conquista, todo eso ya se terminó a robar a otro lado aquí ya no se permite la corrupción”, dijo.

Aclaró que su gobierno ha invertido poco más de 35 mil millones de pesos en dar mantenimiento a las carreteras del país. “Para que no haya baches, para garantizar la conservación en buen estado de las carreteras y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Por su parte, el gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza, pidió a López Obrador apoyar la construcción de dos obras carreteras pendientes e importantes para la seguridad de los habitantes.

La primera, dijo, es la modernización del kilómetro 31.8 al 34.6 de la carretera Transpeninsular; y la segunda, el Libramiento Sur Poniente de La Paz.

Finalmente, sobre esta última, explicó que el proyecto completo ya lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por lo que están a la espera de su autorización.

Con información de: milenio.com