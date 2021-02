Se incendia turbina del avión y piezas metálicas caen en Denver

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Debido a una falla mecánica de un Boeing 777-200 habitantes de una zona residencial a las afueras de Denver fueron sorprendido por partes del avión que cayeron del cielo.

La Administración Federal de Aviación de la Unión Americana (FAA, por sus siglas en inglés), señaló que el Boeing 777-200 había salido del Aeropuerto Internacional de Denver con destino a Honolulu.

Después de su despegue, la aeronave registró una falla en su motor derecho, lo que obligó a realizar maniobras de emergencia y regresar al aeropuerto, según el reporte de la dependencia.

La rápida acción de los pilotos permitió que se evitara una tragedia mayor. La aeronave transportaba a 241 pasajeros, incluyendo a 10 miembros de la tripulación.

Las piezas metálicas, desprendidas de la aeronave cayeron en Broomfield, Colorado, reportaron vecinos de la zona, por fortuna nadie resulto herido.

Getting reports that a plane flying over @broomfield had engine trouble and dropped debris in several neighborhoods around 1:08 pm. No injuries reported at this time. Plane did not land in Broomfield. Media staging area TBD. pic.twitter.com/Oc02vUWFdn

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021