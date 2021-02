AMLO confirma adelanto de 200 mil mdp en becas y pensiones

«Eso ha quedado de manifiesto, es una estrategia distinta a la del periodo neoliberal que se presentaba una crisis pedían crédito endeudaban al país para rescatar a los de arriba de la punta de la pirámide de la cúpula a costa de abandonar a los de abajo y cargarles la deuda», dijo.

Aseguró que los recursos que se destinarán de programas sociales se verán fortalecidos con las remesas que envían los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, las cuales se calculan en otros 200 mil millones de pesos durante el primer trimestre.

El mandatario indicó que se ha logrado entregar recursos de manera directa y sin intermediarios para que no ocurran casos de corrupción como en el pasado.

«Ahora se presenta una crisis precipitada por la pandemia y en vez de seguir con lo mismo porque hasta me lo planteaban los tecnócratas, sus voceros y desde luego representantes de corporaciones empresariales y financieras que solicitáramos deuda, dijimos no, vamos a ahorrar, combatiendo la corrupción que no haya lujos en el gobierno», apuntó.

Insistió en que el sector agropecuario creció dos por ciento y la economía mexicana se va a seguir recuperando. Detalló que en febrero se crearon 110 mil empleos nuevos, más los 70 mil que se generaron en enero, «y calculamos que va a crecer la economía este año alrededor de cinco por ciento. Sí nos funcionó la estrategia, no van a tener ese crecimiento en otros países y quedaron endeudados, nuestra economía está sana».

