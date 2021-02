Confirma ser antivacunas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (Agencias)

El ex integrante de la agrupación RBD, Christopher Uckermann, causó polémica luego de unirse a la lista de famosos que aseguran que no se vacunarán contra el coronavirus.

En un encuentro con los medios a su paso por el aeropuerto, el también actor habló del estado de salud de Anahí, quien se contagió del covid-19 supuestamente en el concierto virtual que realizó la banda en diciembre del 2020 y que marcó el regreso de RBD a los escenarios.

El cantante lamentó el fallecimiento de la abuela de Belinda, con quien mantuvo una relación amorosa hace más de diez años, y habló de la importancia de cuidar a los adultos mayores; sin embargo, señaló que no está dispuesto a vacunarse contra el covid-19.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, aseguró a los medios de comunicación.