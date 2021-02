¡Falso! Rubí Ibarra no se postulará para alcaldesa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Hace cuatro años que los XV años de Rubí Ibarra se hicieron virales por hacer una invitación pública en rede sociales.

Ahora, varios medios afirmaron que la joven buscaría ser alcaldesa de Charcas, San Luis Potosí.

Ante esto, Rubí explicó que es falso y no estaba enterada del rumor.

“En redes sociales está circulando un tema, mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar de presidenta (municipal) aquí en Charcas. Lo cual aquí les digo que es totalmente falso. […] No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación”, afirmó Rubí.

Lo anterior lo informó a través de sus Stories de Instagram, donde dejó claro que la noticia es falsa.

“Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas”, añadió Rubí.

La joven de San Luis Potosí afirmó que la política no era de su interés.

“La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión. […] Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos”, concluyó Rubí.

Con información de: futbol.radioformula.com.mx