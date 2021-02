Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

TERQUEDAD.- Este fin de semana, la Auditoría Superior de la Federación reveló datos financieros muy comprometedores. Uno de ellos es que la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco le costó al gobierno 331 mil millones de pesos en indemnizaciones. Sí, una terquedad que costó, no solo mucho dinero, sino también de dejar en el abandono una misión que pretendía ser (esa sí) de calidad mundial. Nunca se comprobó la supuesta corrupción que hubo en todo el proceso de esa obra, y al contrario, algunos de los señalados fueron beneficiados con la del aeropuerto Felipe Ángeles. Al final, ni lago ni obra ni aeropuerto de primer mundo, y sí muchos miles de millones de pesos tirados a la basura. La negligencia también es corrupción.

CEPA.- Ahora fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dice haber sido contagiado por covid-19. Son muchos los políticos y gobernantes que se han visto en esta situación. Lo que llama mucho la atención es que la gran mayoría de esos políticos y gobernantes que han tenido coronavirus son asintomáticos y se curan en un promedio de diez a 12 días, además, no les queda ninguna secuela y una vez que les dan su resultado negativo salen a trabajar como si no pasara nada. Algunos hasta con unos kilitos de más. Quizás sea una cepa que solo le da a los políticos y gobernantes, que no es muy dañina y, por el contrario, lejos de afectarles, los fortalece.

SIERVOS.- El fin de semana los gobernadores panistas del país se reunieron en Tampico para hablar sobre varios temas, pero destacaron dos. Uno de ellos es el de plantearle al presidente López Obrador su colaboración para fortalecer el sistema de vacunación contra el covid-19, incluso aportando recursos. Parece que no conocen a AMLO, les va a decir que no; ese es su plan, en el cual se hace un abierto proselitismo a favor de Morena y ha invertido dinero, esfuerzo y trabajo para que sus siervos nacionalistas (o como se llamen) hagan campaña en su favor. El cederles tantito terreno es como regalarles algunos votos. El otro tema que abordaron los mandatarios del PAN es el energético. Pero igual, la necedad del Presidente no tiene límites, y si algo detesta es que le digan lo que tiene que hacer.

VEDA.- En los próximos días comenzará la “inter campaña”, esto quiere decir que ni partidos ni candidatos o aspirantes podrán aparecer en medios o en público haciendo declaraciones o, como es su costumbre, arremetiendo contra los adversarios. A ver si las autoridades electorales hacen su chamba y establecen bien los candados para sancionar a los indisciplinados. Así que nada de serenatas, pasteles, entrevistas a modo o dimes y diretes que nomás alborotan a la ciudadanía. Nada de aprovecharse de lagunas legales para disfrazar su proselitismo. Ya tendrán muchos días en la campaña para hacer su trabajo y convencer a la gente de que son la mejor opción.

EN CINCO PALABRAS.- Calladitos se verán más bonitos.

PUNTO FINAL.- “Los políticos de ahora tienen más contacto con el espejo que con el pueblo”: Cirilo.

Twitter: @Mauri_Zapata