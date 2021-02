Niurka sorprende al admitir que sacrifica animales

En entrevista para Hoy, la estrella externó que no le quedó a deber nada a su ex empleada María Inés; aseguró que ella no la amenazó, pero sigue sosteniendo que sí «la aplastará» como cucaracha.

«Yo me quedé sin trabajo. Yo no le debí nada. Que hubo fricción, fue el abuso de confianza. Le pedía que hiciera algo y me decía que no era su área. Cuando le dije te voy a aplastar con una cucaracha es porque la voy a aplastar como una cucaracha», recalcó. «Te estoy aplastando como una cucaracha y te estoy desenmascarando por huevona y malagradecida. Muy pin… malagradecida y traicionera. Sabes cuántas personas se han quedado sin trabajo por esta pandemia. Demandarme de qué, pend…. Si no hay trabajo ni dinero. Nos quedamos María Inés y yo sola. Le digo Mari nos compartimos la chamba y entonces yo hago las recámaras y tú lavas los trastes, sacudes, pero yo lo hacía porque yo soy humana y no soy huevona y compartía la chamba».