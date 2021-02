Cautiva a viajeros, la mejor casa rodante del mundo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El vehículo inteligente Maxus Life Home V90 Villa Edition, fabricado por la compañía china SAIC Motor, ha ganado popularidad en los últimos días gracias a su particular diseño.

La autocaravana cuenta con aproximadamente 20 metros cuadrados de espacio habitable en la planta baja y más de 12 metros cuadrados adicionales en un segundo piso que, incluso, cuenta con un balcón y un ascensor. Las novedosas características del modelo han cautivado a los amantes de los viajes.

Sobre la cabina del conductor, el vehículo cuenta con una litera, mientras que en la parte trasera tiene una cocina con todo lo necesario y de hecho, hay espacio para un sofá en forma de ‘L’.

El vehículo dispone de una nevera, un fregadero, y un baño con ducha.

Además del confort, el aspecto tecnológico también se destaca en esta casa rodante. Sus instalaciones cuentan con iluminación LED que se activa a través de una pantalla táctil o comandos de voz.

Pero, sobre todo, lo que más ha llamado la atención es la terraza acristalada con grandes ventanas que brindan una vista panorámica y que se pueden polarizar de forma electrónica mediante tecnología LCD. Sin embargo, el segundo piso solo se puede utilizar cuando el vehículo no está en movimiento.

Actualmente, el Maxus Villa Edition solo se encuentra disponible en China a un precio aproximado de 413 mil dólares.

