Choque de camión con tren provoca fuerte explosión

Un choque entre un camión de 18 ruedas y un tren que transportaba petróleo líquido desató una potente explosión acompañada de una enorme columna de humo negro que se elevaba al cielo.

El accidente ocurrió cuando el camión de 18 ruedas golpeó el costado de un tren en la ciudad de Cameron en el condado de Milam en Texas.

Según el alguacil del condado de Milam, Chris White, el conductor del tren y del camión lograron salir a tiempo y no resultaron lesionados.

Just In — Huge EXPLOSION in Cameron, #Texas after train collides with 18-wheeler truck. pic.twitter.com/JcyzbfWVpF

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸🦈🇺🇸 (@zerosum24) February 23, 2021