Contrarreforma energética sería un retroceso: Marón

Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico

TAMPICO, Tam.- Ante las graves consecuencias que provocaría la Contrarreforma Energética que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de impulsar el desarrollo de este sector y generar confianza para atraer inversión extranjera, el legislador por la zona norte de Tampico, Edmundo Marón pidió a los diputados federales analizar y reflexionar profundamente este tema.

El diputado tampiqueño aseguró que como efecto inmediato, además de la incertidumbre entre quienes buscan invertir en sector, se daría la afectación en la generación de empleos y el freno a la autosuficiencia de generación de energía.

“Los escenarios son muy delicados, existirán muchas consecuencias, por ejemplo, no contar con gas suficiente, provoca que existan paros en industrias y afecta a los trabajadores ellos tendrán disminuidos sus sueldos, realmente es un llamado a los legisladores federales que analicen y frenen la amenaza de un retroceso que dañaría muchos proyectos que fortalecen al país en materia energética, deben pensarlo muy bien”.

Indicó que la incertidumbre que genera este tipo de propuestas, provocando además el freno de las energías limpias como la eólica o solar, al no haber condiciones de inversión, ni de planeación correcta de la política pública del sector energético de México, es catastrófico.

Edmundo Marón dijo que la bancada de Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas se ha pronunciado en contra de la “Contrarreforma energética” pues además provocará luz más cara para los mexicanos y mayor contaminación del medio ambiente.

Finalmente, dijo que es urgente que los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no permitan este grave riesgo y grandes afectaciones que de acuerdo a su opinión, traería la “Contrarreforma Energética”, pues no es un tema menor, si no de profundos efectos negativos, aseguró.

