Es una embestida política: Cabeza de Vaca

Redacción ED

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca dijo que la acusación que presuntamente le imputan y que derivó una solicitud de desafuero en su contra se trata de una “embestida política”.

A través de sus cuentas en redes sociales, el mandatario estatal estableció que se está usando de manera facciosa la justicia y dejó en claro que él no ha cometido ningún delito.

En una misma publicación, el gobernador Cabeza de Vaca también subrayó que esperará a que le sea notificada esta situación para establecer su postura y su defensa.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió en su Twitter.