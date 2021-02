Germán Ortega le dice ‘no’ a la venta de comida para superar crisis económica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de que hace unos días German Ortega, al borde las lágrimas, expresara su angustia por la crisis económica que está atravesando, ahora el comediante da marcha atrás y dice que todo fue una confusión y que se malinterpretaron sus declaraciones.

«Yo no te puedo decir que estoy wow… no, no, no… estoy resolviendo deudas, deudas que a todos nos agarraron… tú vienes viviendo con ciertos créditos, ciertos… y de pronto nos sorprende a todos la pandemia. cosa que me deja la pandemia es gastos innecesarios, lo quieres o lo necesitas ¿me entiendes?… cuando nunca tuviste…porque yo vengo…gracias de verdad, gracias a mi madre que nos sacó adelante…», aseguró.

Y es que a raíz de que manifestara su difícil situación, las críticas no pararon de llegar, expresó el actor.

«Ya me atacaron, me destrozaron, que mis limitaciones… no, no, no, no es eso y lo dije en la entrevista… no me estoy muriendo de hambre, pero ya la estás viendo cerca. Afortunadamente también dije, porque ya también pusieron en drama que no tengo ni para pagar la luz, no… aunque no lo crean me preocupa mucha gente, pero bueno no tengo porque dar más explicaciones a los que me odiaron», comentó.

Finalmente Ortega, en entrevista defendió su postura y aseguró que aunque él sabe trabajar, la situación actual es complicada y no hay soluciones fáciles como las que le proponen.

«Porque como me dicen muchos…‘reinvéntate.. vende comida’… como si fuera fácil… para vender comida te piden un permiso. Yo sé trabajar, vengo de abajo, no se por que se dice de abajo, pero para mi vengo de donde vengo… vengo de trabajar de ayudante de ayudante de carpintero, vengo de ser garrotero… se trabajar y que no me digan ‘reinvéntate’… no», concluyó.

