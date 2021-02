No cubre mayoría de ex policías federales requisitos para pertenecer a Guardia Nacional

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mediante un análisis, la Auditoría Superior de la Federación mostró que el 95% de ex integrantes de la Policía Federal (PF) no cubren los requisitos mínimos para formar parte de la Guardia Nacional. El número de aptitudes evaluadas fue de diez y de estas no se cumplió ni con lo menos un aspecto.

En los Criterios de Selección, para el Diseño e Instrumentación de la Guardia Nacional, se señaló que al cierre del año de la fiscalización, de los 36 mil 643 elementos adscritos a la Policía Federal, 21 mil 643 buscaron incorporarse al nuevo cuerpo de seguridad, sin embargo solo el 5% mostró las aptitudes necesarias para hacerlo.

Algunos otros departamentos a los que se unieron ex elementos de la Policía Federal destacaron la Dirección General de Servicios Especiales de la nueva corporación y la Dirección General de Inteligencia.

Se integraron mil doscientos catorce federales a la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional y el resto en otras áreas como la dirección General de Investigación, la Dirección General de Seguridad Procesal, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia por mencionar otras.

En la auditoría de los 21 mil 864 elementos de la ex policía federal se tomó una muestra de 378 expedientes para verificar que cumplían con los requisitos de ingreso establecidos en la Ley de la Guardia Nacional.

Aunque cumplieron con los requisitos como el presentar la documentación que los acreditó con nacionalidad mexicana, edad y no haber sido separados de su cargo, en solo 24 casos los ex federales presentaron la carta de antecedentes no penales, mientras que en 28 se acreditó la evaluación al perfil físico vigente.

Setenta y un aspirantes entregaron el resultado de los exámenes toxicológicos y en 220 casos se acreditó no estar suspendido o inhabilitado.

Los requisitos que se necesitan para formar parte de la Guardia Nacional son: Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. Ser soltero y no vivir en concubinato. Una edad mínima 18 años y máxima 30 años. Tener la estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.55 para mujeres. Índice de masa corporal de 18.5 a 27.9. No haber pertenecido a las fuerzas armadas y/o corporación policíaca y una Carta de antecedentes no penales.

Con información de: noticieros.televisa.com

