Un pelotero ‘enjundioso’

Arnulfo Mata Huerta.-

Francisco Javier Olazarán Bernal es un pelotero muy enjundioso, pero de buenos sentimientos, sociable y le gusta mucho el compañerismo.

Oriundo del ejido Fuerte de Portes Gil, municipio de Victoria, a quien apodan “El Venado” dimos un “machetazo a caballo de espadas”, pues labora desde hace años en el Departamento de Publicidad en el periódico El Diario de Ciudad Victoria y aceptó lo entrevistáramos para que nos compartiera sus puntos de vista sobre su trayectoria y ese gusto por jugar tanto a la “pelota caliente” como a la “bola blanda”.

He aquí la entrevista con quien se ha distinguido dentro del campo por su labor de cátcher.

Pancho como eres jugador de beisbol y softbol, ¿en cuál te sientes más a gusto y por qué?

“Yo me inicié jugando beisbol siendo estudiante de la Facultad de Derecho y Relaciones Públicas, ahí jugué por primera vez al beisbol con el equipo Búhos de Leyes y gracias al beisbol conocí a grandes jugadores de la ‘pelota caliente’ que en esa época ellos ya eran jugadores de Primera Fuerza, como Juan Antonio Espinoza ‘El Tiburón’, Jesús Zapién, Juan Reyna, César Morales, Isaac Yáñez, ‘El Zurdo’ Luis Fernando Treto y Aurelio Colchado por mencionar algunos, posteriormente empecé a jugar softbol en la liga de la CNOP en los campos Embarcaderos y te soy sincero, me gustan las dos disciplinas, pero más jugar el beisbol porque es más rápido y por algo es el rey de los deportes”.

¿De cuál Facultad eres egresado?

“Soy egresado si mal no recuerdo de la tercera o cuarta generación de lo que era la Facultad de Derecho y Relaciones Públicas, yo soy de la generación 87-91”.

¿Siempre has jugado la receptoría?

“Yo inicié jugando segunda base y short stop y en una ocasión jugando con Benito Charles softbol en la Liga de la CNOP, el cátcher era Bernardo de la Rosa y creo estaba lesionado y no podía jugar y me pregunta Benito Charles ‘Venado le cacheas al ‘Becerro’ Efraín Hernández’ y le dije que sí y a partir de ahí me gustó la posición, posteriormente me invita a jugar beisbol el Sindicato de Plomeros y jugaba cuadro y de repente me ponía los arreos ayudándole al cátcher titular del equipo Guadalupe Villela”.

¿Qué opinas de cómo se está jugando actualmente el Torneo Municipal de Beisbol?

“Actualmente hay pocos equipos en la Liga Municipal, pero la mayor parte del sector rural, de Güémez, Padilla y Victoria, en esta temporada que está por terminar jugué con el equipo La Raza y me tocó jugar en contra de muchos jóvenes de equipos de la región naranjera y traen muy buen nivel”.

¿Te ha perjudicado la pandemia?

“Creo que la pandemia nos perjudicó en todos los aspectos, en lo económico, lo familiar y por supuesto que en lo deportivo, aparte andas con el miedo de infectarte mientras no tengas la vacuna que te dé defensas para no contagiarte”.

¿Qué les puedes decir tanto a Óscar Urbina como a Mario González?

“Tanto Mario como Óscar han hecho bien su trabajo como dirigentes de estas dos disciplinas y han dedicado parte de su tiempo para estar al frente porque no cualquiera le entra a sacar adelante un torneo”.

¿Qué sientes cuando te estás poniendo el uniforme de beisbol y softbol?

“Que siento al ponerme el uniforme, pues algo muy bonito porque vas a disfrutar de lo que te gusta, te sirve para el desestrés y lo mejor, haces grandes amigos”.

¿Se acabó la promoción en el Torneo de Julián Palomo?

“El torneo de Julián Palomo sigue, apenas inició la temporada con siete equipos, va una jornada”.

¿Por qué el apodo de “El Venado”?

“El apodo del ‘Venado’ me lo puso Benito Charles por aquel jugador moreno Willie Magie de los Cardenales de San Luis, muy rápido en las bases”.

Físicamente ¿cómo te encuentras?

“Ahorita me encuentro bien físicamente, claro, ya no es lo mismo que hace 30 años, pero sigo haciendo lo que me gusta que es jugar al beisbol y al softbol”.

¿Qué te gusta comer?

“Yo como de todo, pero me gusta mucho la comida de rancho”.

¿Tienes familiares que también les gusten los deportes?

“Somos once hermanos, seis mujeres y cinco hombres y solo a dos de mis hermanos les gustó el deporte, el futbol, el más chico de nosotros juega y patrocina equipos en la ciudad de Matamoros”.

¿Tu opinión sobre como el INDE está repartiendo material deportivo en varios municipios grandes y no a municipios chicos?

“Sobre el reparto de material es bueno siempre y cuando se haya hecho un estudio previo de qué deporte se practica en cada comunidad, no puedes inculcar o hacer jugar un deporte si al joven no le gusta”.

¿Te gusta tu trabajo?

“Me gusta lo que hago gracias al medio en que trabajo, pues he hecho grandes amistades con empresarios chicos y grandes de nuestra Ciudad”.

¿Sabes qué tiempo haces en el recorrido de bases tanto en softbol y beisbol?

“No he calculado un tiempo de recorrido en las bases porque a la edad mía, 52 años, aunque me siento bien a esta edad, ya vienen los desgarres musculares”.

Para terminar Pancho, ¿Cuál sería tu jugador favorito de Grandes Ligas?

“Mi jugador favorito de la ‘Gran Carpa’ ya retirado, fue Carl Ripken Jr., short stop de los Orioles de Baltimore y en la actualidad mi ídolo es Yadier Molina”.

Por último, “El Venado” Olazarán recuerda una de sus tantas experiencias y un deseo que le gustaría realizar en un futuro cercano.

“Les platico a muchos que jugué tres temporadas seguidas en la Liga Interejidal de beisbol que dirigía en ese entonces Jesús Salazar Chavira por los años 90’s y me iba en mi bicicleta de montaña a jugar hasta el ejido Fuerte de Portes Gil, otro dato que se me pasaba, yo nunca jugué beisbol en Liga Pequeña y si Dios me da fuerzas, me gustaría enseñar a niños lo poco que he aprendido en el beisbol”, concluye.