Volvieron a ‘regañarla’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (Agencias)

El comediante Eugenio Derbez volvió a “regañar” a su hija, la también actriz Aislinn Derbez, luego de que esta compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en donde se deja ver en lencería.

“Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y sí me gustaron y bueno… aquí esperando a que mi papá juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a Henry, así que arréglense entre ustedes”, escribió la estrella de “La casa de las flores” y quien es la hija mayor del famoso actor mexicano.

El artista que capturó las sexys fotos escribió que asumía toda la culpa y etiquetó al actor de 59 años, quien inmediatamente dejó el siguiente comentario: “Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, refiriéndose a la actriz de doblaje Gabriela Michel.

En otro de los comentarios, el actor Jaime Camil comentó: “No sólo te va a juzgar mi hermanito, yo también, en mi papel de Padre te voy a estar pidiendo que te me andes tapando por favor”. A lo que el padre de la actriz respondió: “¡Exacto, mi querido Jaime Camil! ¡¡Gracias por apoyarme!! ¿Cuál es la necesidad de destaparse? Bueno, a ti qué te digo, si saliste en la revista Quién encuerado”.