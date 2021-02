Desconocen a Oscar Urbina

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alberto de la Garza.-

Después de que hace algunos días se diera a conocer la continuidad de Oscar Urbina Vázquez al frente del Distrito 6 de Ligas Pequeñas adheridas al programa de Williamsport, el subdirector Humberto González fue claro al mencionar en entrevista que desconoce esta situación que se vivió de forma ilegal, ya que él no ha sido informado.

“Hasta ahorita no me ha dicho lo contrario y desconozco esa situación de cómo se dio, da la impresión que se hizo en lo oscuro y eso no es legal, cuando menos debió haberse hecho una reunión virtual pero no hubo tal, entonces esto da mala espina, esa decisión unánime no tiene nada”, fueron las palabras de González Vázquez.

Reconoció que no se convocó a ninguna reunión con los dirigentes de las Ligas ni de manera presencial ni virtual, “no se consultó a varias lugar y casualmente son las que yo patrocino y no le veo yo una legalidad a esta adhesión que es unánime, no sé cuál sea el propósito real de todo esto, pero de que es ilegal, lo es”.

Además, tuvo acercamientos con los presidentes de otras Ligas y mencionaron que tampoco hubo acercamientos con ellos, “en lo particular con la Liga Interejidal yo soy el que lidera ahí y no tengo conocimiento, hable con Güémez y me dijeron lo mismo, en Gómez Farías tampoco y con el de Padilla me explicó una forma que le dio su adhesión, pero con algo de malicia, dando a entender que Urbina solicitó la adhesión de manera personal e individual, cosa que no es correcta, son situaciones anómalas”.

Desde el 2007 a la fecha, Oscar Urbina ha sido director del Distrito 6 de Ligas Pequeñas, señalando Humberto González que no se han visto avances, “tiene 13 años al frente y no se ve un equipo de trabajo fortalecido, no se ve un progreso en el beisbol infantil, hay cosas que pensar y hay decisiones que tomar en el corto plazo para evitar que esto siga avanzando”.

Añadió que buscarán que esta situación se venga abajo ya que varias ligas no fueron tomadas en cuenta, “vamos a enviar una carta informativa a la dirección regional con copia a la dirección nacional para su conocimiento y que tomen cartas en el asunto”.

“Hay una serie de anomalías que serían muy largas enumerarlas, pero se le van a hacer llegar, hablamos desde jugadores inelegibles hasta pagos no entregados, son una serie de situaciones complicadas, pero en esa carta a la dirección se van a manifestar”.

Comentó que es tiempo de recomponer esta situación que se vive actualmente en el beisbol infantil de Ciudad Victoria y la región, “si vamos a continuar con lo mismo o peor, estamos fritos, los niños de Victoria necesitan realmente ligas fuertes que les den opciones de desarrollo correctamente, el programa tiene muchos objetivos claros y aquí no se ve eso, parece ser que solamente hay una persona y esos tiempos ya pasaron hace mucho”.

“El Programa de Ligas Pequeñas no es para lucrar es para servir y quizá la diferencia más grande entre él y un servidor es la pasión que uno tiene por el béisbol y cuando a uno le gusta algo, lo hace con pasión y te organizas, involucras gente, los preparas y avanzas, y aquí no se ve así”, finalizó.