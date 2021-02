Encarcelan a una abuelita de 69 años por ser Testigo de Jehová

Un tribunal en el sur de Siberia condenó a una mujer testigo de Jehová a una pena de prisión real por primera vez como parte de la campaña en curso de Rusia contra miembros de la denominación cristiana, dijo el grupo religioso.

El tribunal de la capital regional de la república de Jakasia, Abakan, dictaminó que Valentina Baranovskaya, de 69 años, y su hijo Roman Baranovsky continuaron realizando actividades religiosas a pesar de la prohibición de 2017 de los testigos de Jehová por parte de la Corte Suprema de Rusia por considerarlos «extremistas».

Baranovskaya ha sido condenada a dos años tras ser declarado culpable de los cargos penales de participación en una organización prohibida.

Meet Valentina Baranovskaya and her son, Roman Baranovsky. Today a court in central 🇷🇺 sentenced them to 2 & 6 years for involvement in activities of an "extremist" organization. This is a disgraceful miscarriage of justice. They should be immediately freed. pic.twitter.com/WyZSXl7wqQ

— Rachel Denber (@Rachel_Denber) February 24, 2021