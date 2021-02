Ghana, primer país en recibir vacuna de Covid-19 del mecanismo Covax

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este miércoles, Ghana recibió mil vacunas contra Covid-19 dentro del mecanismo Covax, iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la que se han adherido 92 países de bajos y medios ingresos en todo el mundo.

A un año de interrupciones debido a la pandemia de COVID-19, con más de 80 mil 700 ghaneses infectados con el virus y más de 580 vidas perdidas, el camino hacia la recuperación de la gente de Ghana puede finalmente comenzar”, anunció hoy la representante de UNICEF en el país, Anne-Claire Dufay, acompañada del representante de la OMS Francis Kasolo.

Llegaron al Aeropuerto Internacional de Kotoka en un cargamento de Emirates Airlines, donde fueron recibidas por una delegación encabezada por el ministro de Salud, Kwaku Agyeman-Manu.

The 600K #COVAXvaccines are part of an initial tranche of deliveries of the AstraZeneca / Oxford vaccine licensed to the Serum Institute of India pic.twitter.com/HzM6EV1Fv1 — WHO Ghana (@WHOGhana) February 24, 2021

El Ministerio de Información, a través de un comunicado informó que está previsto que la vacunación comience el próximo 2 de marzo, inmunizando primero al personal sanitario seguido de los adultos mayores de 60 años, personas con otras patologías y personal del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Serán prioritarios algunos líderes religiosos, trabajadores esenciales y maestros, según el texto.

En el texto se añade que el Gobierno de Ghana sigue decidido a garantizar el bienestar de todos los ghaneses y está haciendo esfuerzos frenéticos para adquirir vacunas adecuadas para cubrir a toda la población a través de agencias bilaterales y multilaterales.

La ONU a través de un comunicado señaló que estas 600 mil vacunas Covax son parte del primer tramo de entregas de la vacuna AstraZeneca/Oxford con licencia del Instituto Serum de la India, (y) que representan la primera ola de vacunas contra Covid-19 dirigida a países de ingresos bajos y medianos, en el que recordó que este mecanismo aspira a entregar cerca de 2 mil millones de dosis solo en 2021.

Igual que otros países africanos, Ghana optó desde el principio de esta pandemia por regulaciones drásticas de confinamiento, a las que se unieron medidas sociales como la exención de pagar la factura de luz y gas o la subida salarial al personal médico.

Congratulations to the Government of #Ghana for being the first country to receive 600,000 doses of the #COVID19 vaccines, syringes and safety boxes through the #COVAX facility. @UNICEF, @WHOGhana, @Gavi and @CEPI thank partners for their support. pic.twitter.com/5w5t0G2L1Q — Anne-Claire Dufay (@AnneClaireDufay) February 24, 2021

The Minister of Health, Hon. Kwaku Agyemang Manu, UNICEF Representative, Anne-Claire Dufay, and WHO Representative, Francis Kasolo and partners receive the first consignment of #COVID19 vaccines in #Ghana through the #COVAX initiative.@WHOGhana pic.twitter.com/I7Z7SliCI7 — UNICEF Ghana (@UNICEFGhana) February 24, 2021

Con información de: lopezdoriga.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: