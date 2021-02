Mujer rescata a perrito callejero durante tormenta invernal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se viralizó el caso de un perro que fue rescatado en Texas durante una tormenta invernal.

Lo peculiar de esta situación fue que el animalito, que deambulaba a pesar de las bajas temperaturas por una vía de San Antonio, fue atraído al carro de la heroína, Kristin Salinas, gracias a un paquete de tortillas.

Esta noble acción fue captada por otra persona en video; ahí se muestra como Kristin, que había salido a comprar tortillas, detuvo su auto y, tras varios intentos, usó este alimento atraer al peludo y resguardarlo.

A driver in San Antonio, Texas, pulled over after she saw a dog out in the freezing weather. To lure him into the car, she used the tortillas she had just bought. https://t.co/GTiMncHmPJ pic.twitter.com/viK3m7UKaN

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 20, 2021