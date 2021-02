Niño se muestra feliz después de recibir trasplante de corazón

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un niño de 6 años de nombre Vitor a su corta edad vio cómo su corazón dejó de funcionar normalmente al diagnosticarle miocardiopatía dilatada, por lo que comenzaron a buscarle un trasplante. Hoy, gracias a un joven donante de 24 años, el pequeño puede sonreír una vez más, agradecido de su segunda oportunidad.

A veces se piensa que porque son niños no están conscientes del mundo que nos rodea y por ende de la vida misma y prefieren no decirles sobre su enfermedad, pero pequeños valientes como Vitor, nos demuestran que no debemos subestimarlo, al entender plenamente por lo que atravesaba y demostrarlo con una gran sonrisa luego que se le dio otra oportunidad de vivir.

El pequeño Vitor Ribas da Silva, tiene 6 años y a su corta edad le diagnosticaron una miocardiopatía dilatada, lo que quiere decir, que su músculo cardíaco le impide poder bombear la sangre correctamente a su cuerpo, causándole repentinas y severas arritmias, las cuales pueden ser fatales.

Vitor entró a lista de trasplantes y comenzó la búsqueda frenética por encontrar un donante, hasta que dieron con un joven de 24 años que falleció en un accidente, pero su corazón estaba intacto.

Familia y hospital se coordinaron lo antes posible el traslado del órgano. Luego de la recepción, se llevó al pequeño Vitor directamente al quirófano, donde se despidió de sus padres y le dejó toda la confianza a sus doctores.

La intervención empezó en la tarde y terminó el domingo por la noche. El corazón parecía funcionar bien, ahora solo faltaba ver la reacción del niño tras despertar y esperar que ya no sufriera de arritmias. Los médicos estaban confiados del trabajo y le hicieron traspasar sus sentimientos a la familia.

Al despertar, Vitor miró a sus padres y lo primero que hizo fue esbozar una gran sonrisa, no sintió grandes molestias y rápidamente se sintió con energías y plenitud, una que no sentía hace meses.

La familia se mostró feliz desapareciendo toda su angustia en un instante; su hijo volvía a sonreír y lo más impresionante de todo, es que transmitía la sensación de saber que se le dio una segunda oportunidad para vivir. Ahora se sigue recuperando en las salas del hospital donde monitorean su comportamiento, asegurándose de darle el alta pronto cuando sepan que podrá hacer una vida absolutamente normal.

Con información de: usocl.com

