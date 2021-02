Pide AMLO a gobernadores no hacer trampa en elecciones

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Fernando Acuña Piñeiro.-

El día de ayer estuvo circulando una carta, presuntamente firmada y enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores, gobernadora de Sonora y Jefa de Gobierno de la CDMX, mediante la cual les hace un requerimiento para que no metan las manos en las próximas elecciones del seis de junio próximo.

“Concretamente, escribe AMLO, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos o mapaches electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas, que deben quedar en el pasado, de manera definitiva”.

Como no queriendo la cosa, AMLO advierte a los virreyes políticos de la geografía nacional que hoy existen instituciones electorales, encaminadas a ser cada vez más libres e independientes, como el INE, el Tribunal Electoral de la Federación y la FISCALÍA ELECTORAL, esta última, como todos sabemos, fue creado ex profeso para castigar penalmente los delitos que pudiesen surgir en un intento por tratar de torcer los renglones de la democracia.

Todo esto se da, justo cuando faltan poco más de cien días para que se lleve a cabo la mega elección más importante en los procesos democráticos del país, pues estarán en disputa 15 gubernaturas, así como 300 diputaciones federales de mayoría y 200 de representación proporcional.

Habrán de renovarse 30 congresos locales, además de mil 926 ayuntamientos y juntas municipales. Por primera vez en la historia, según las características del padrón, se considera que podrían ir a las urnas 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos.

Llama poderosamente la atención la carta del Presidente de la República, primero, porque nunca antes se había dado este hecho, de que el jefe político del país exhortase a los liderazgos políticos de las entidades federativas para que se abstengan de intervenir en los comicios, impulsando las ya conocidas triquiñuelas para imponerse a sus adversarios. Hasta ahora, este tipo de prácticas ha sido el pan de cada día, en el aún perfectible sistema político mexicano.

En relación al supuesto escrito presidencial, hasta ahora en la era de las instituciones, ningún titular del Poder Ejecutivo federal había formulado un exhorto de esta naturaleza.

El único antecedente histórico, según el mismo comunicado epistolar, data de inicios del siglo XX, cuando el presidente Francisco I. Madero habría enviado misivas a los gobernadores, para que respetasen el sufragio en sus respectivas ínsulas de poder.

Pero aquí, uno de los aspectos más relevantes, reside en que, de ser cierta esta carta presuntamente firmada por el Presidente AMLO, estaríamos ante un escenario inédito, en el cual López Obrador se estaría erigiendo en una especie de guardián moral, para vigilar que los gobernadores no hagan de las suyas, no solamente en la elección de los diputados federales, sino también en los temas locales de las gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales.

Habrá que estar muy pendientes para ver cuál es la reacción de los gobernadores de los estados, mismos que hasta ahora estaban acostumbrados a hacer su voluntad, aun a costa de pasar por encima de la ley electoral en la materia.

Para no ir muy lejos, aquí en Tamaulipas en la elección del 2019 por el Congreso local, es un secreto a voces que la nomenclatura azul operó con toda libertad, y ante el elevado nivel de abstencionismo, con eso les bastó para barrer en los comicios a Morena, y no se diga al PRI.

Ahora, la incógnita es: ¿Será totalmente diferente la elección de este seis de junio, a las que ya se han dado con anterioridad en el país, especialmente en lo que a las instituciones encargadas de cuidar el voto se refiere? Habrá que verlo, porque una cosa son las palabras que pueda expresar el Presidente, y otra muy diferente lo que puedan opinar los gobernadores.

Por ahora ahí está esa propuesta de AMLO dirigida a los mandatarios estatales, para que juntos se comprometan en un acuerdo nacional por la democracia.

Esto último es muy difícil de darse, porque la guerra por el poder no está hecha de buenas intenciones, sino de estrategias y acciones que no siempre se inscriben dentro de un código de ética y moralidad.

Difícil y complejo el panorama político-electoral que se avecina. Nunca antes, las derechas, las izquierdas amarillentas como las del PRD y los sectores ultraconservadores del corporativismo empresarial se habían unido, de manera tan definida y resuelta, contra un solo partido.

¿A este escenario responderá la carta enviada desde Palacio Nacional? Habrá que ver las posibles respuestas.