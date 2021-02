Real Madrid toma ventaja ante Atalanta y el Manchester City liquida al Gladbach

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Concluyó la última jornada de ida en octavos de final de la UEFA Champions League, y este miércoles dejó duelos muy interesantes, con los que se llevaron entre Atalanta y Real Madrid, así como el de Borussia Mönchengladbach recibiendo al Manchester City.

Atalanta 0-1 Real Madrid

El Real Madrid aprovechó en Bérgamo, y pese a que solo pudo conseguir un tanto con un equipo muy mermado, en un duelo que careció de oportunidades y jugadas vistosas, logró una victoria muy valiosa de 0-1.

La polémica no se hizo esperar y en el primer tiempo el Atalanta se quedó con 10 hombres, en una jugada en la que Remo Feuler derribó a Ferland Mendy cerca del área y el árbitro no dudó, aunque la jugada no parecía manifiesta de gol. A los pocos minutos, amonestó a Casemiro en una jugada que parecía no lo merecía, y que provocó que se pierda la vuelta en España.

En la segunda mitad el juego no ofreció casi nada, lo mismo que en el primer lapso. La expulsión cortó totalmente la intensidad que se esperaba y cuando parecía los goles nunca iban a llegar, apareció Ferland Mendy (86′) con un gol de otro partido desde fuera del área.

La vuelta en el Alfredo Di Stefano promete ser muy abierta, pues el Madrid buscará con todo el gol que los meta a cuartos, y el Atalanta las dianas de visitante para fulminar a Zidane y los suyos.

Gladbach 0-2 Manchester City

Los Citizens de Pep Guardiola pudieron sacar una mejor ventaja ante el Borussia Mönchengladbach, pero no quedó en más que 0-2, nada despreciable.

El cuadro de Pep Guardiola manejó a placer el juego, lo que les alcanzó en la primera mitad para abrir el marcador, gracias a un centro en diagonal que remató de gran forma el portugués Bernardo Silva (29′).

Para la segunda mitad los ingleses incrementaron la ventaja con tanto de Gabriel Jesús (66′), pero no aprovecharon al máximo las oportunidades que tuvieron. Con todo y esto, no sufrieron.

Pese a que pudo ser mucho más que el 0-2, el City se va a Inglaterra con una buena ventaja de cara al juego de vuelta en el Etihad Stadium, donde esperan firmar su pase a cuartos de final, como la última temporada.