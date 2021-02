Regreso a clases, una locura

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

El regreso a las aulas en las escuelas de nivel superior y medio superior, cuando todavía Tamaulipas se encuentra con un alto nivel de contagios de covid, podría resultar catastrófico.

La aparente decisión de las autoridades estatales y federales pondría en riesgo de contagio a miles de personas mayores y padres de familia.

Es cierto que las clases a distancia no son lo más adecuado para los estudiantes, sobre todo porque ni las instituciones de educación ni los alumnos estaban preparados para trabajar bajo esa modalidad; sin embargo, antes que la educación está la salud.

Supongamos que sí, las escuelas se ponen rigurosas en la aplicación de las medidas sanitarias y cumplen con todos los protocolos adentro de las instalaciones, pero la mayoría de los estudiantes tendrán que utilizar el transporte público y para ello necesitarán salir a la calle, y con toda certeza se reunirán en grupos, porque son jóvenes y son sociables por naturaleza.

Opino que no es el momento para el regreso a las aulas, y no solo yo, también opinan lo mismo algunos maestros y padres de familia, a quienes les he escuchado manifestarse en contra de esta medida.

Ojalá que al Gobierno no le salga más caro el caldo que las albóndigas.

En otro tema, pero también relacionado, y quizá más indignante, es la insistencia de las escuelas particulares de reiniciar sus clases presenciales el próximo lunes.

La iniciativa es de la Sociedad de Colegios Privados de México, la cual, sin embargo, persigue un interés económico y no educativo.

Tristemente las escuelas privadas están más preocupadas por lo que están dejando de cobrar, ante la deserción de estudiantes, que por mejorar sus sistemas de educación a distancia.

No voy a dar nombres, pero en Tamaulipas hay escuelas privadas que ni siquiera contaban con una plataforma profesional para brindar el servicio a sus estudiantes, eso sí, no bajaron ni un centavo las colegiaturas.

Entiendo que para muchos la educación privada es un negocio, muy generoso por cierto, pero los colegios no mostraron ni una sola pizca de empatía con los padres de familia.

Llama la atención que en algunas escuelas se atrevieron a cobrar las cuotas de padres de familia, destinadas supuestamente al mantenimiento de los planteles, los cuales están cerrados desde hace diez meses.

Así las cosas, es una pena que nuestro sistema educativo público y privado sea tan deficiente, por eso estamos como estamos.

EL PERSONAJE…

El ex alcalde de Victoria, Oscar Almaraz Smer, será responsable de operar cuando menos su campaña y la de la alcaldesa Pilar Gómez Leal.

Sus operadores ya aceitan las estructuras, tanto panistas como las del propio ex edil, con las que buscarán cerrarle la puerta a Morena.

¿Qué ganará Oscar con esta elección? De entrada, vigencia en la escena política tamaulipeca, pero también tranquilidad.

Si gana de manera contundente y logra mantener a Pilar en la alcaldía, OAS se convertiría en un elemento muy importante en el equipo del gobernador Cabeza de Vaca, incluso con más fuerza que otros que están en el primer círculo.

POSDATA…

Otra vez se reunieron los senadores y diputados federales de Morena de Tamaulipas. Hablaron de la estrategia de los apoyos sociales, pero también de la grilla. Estuvo Lalo Gattás, quien ya forma parte de la pandilla.