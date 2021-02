Resultados; si buscas, encuentras

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

FORO RETROACTIVO

Apenas hace unos días hablábamos de la necesidad (y dificultad) de ver los resultados de los gobiernos, cuando pronto salieron a la escena diversos actores a darnos tema. Vamos a repasar algunos de los que más llamaron nuestra atención.

No sin antes recordar que la epidemia de covid-19 sigue poniendo a todos de cabeza. Por ejemplo, y va a manera de pregunta: ¿Usted apoya al SNTE en su postura de no querer regresar a clases presenciales? El discurso de RIGO GUEVARA se presta al debate, pues este lunes se anunció la reactivación, pero solo en colegios particulares, y el líder del SNTE dijo que no. Punto. Se vale opinar.

FORO DE SEGURIDAD

La primera nota de este sufrido y delicado foro nos la dio CECILIA DEL ALTO. Antes, hay que recordar que algo en lo que ha dado resultados la administración de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA es en la seguridad pública, pues aunque las cifras pueden ser objeto de debate, la realidad es que estamos mejor hoy en este sensible asunto.

Pues bien, la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado anunció, este lunes, algunos de los proyectos en esta materia, particularmente uno que ha dado buenos resultados: las estaciones seguras en las carreteras de Tamaulipas. Pues la estrategia sigue tan en pie que de diez puntos que operan actualmente, para el cierre del año serán 22.

Ande pues. Para quienes tenemos la oportunidad de viajar en carretera tenemos que reconocer que ahora ya se puede transitar con mayor confianza que hace seis años, por citar un ejemplo (ni qué decir de 2010, en donde nos dieron varios sustos). Vemos patrullas estatales con cierta frecuencia y saber en qué punto hay una estación segura, pues, valga la redundancia, da seguridad. ¿No le parece?

La otra nota la dio el presidente de la Canaco Victoria, JOSÉ LUIS LOPERENA, al anunciar la instalación de 80 cámaras de videovigilancia en el centro de nuestra querida ciudad, además de la colocación de botones de pánico en los comercios que le entren a la estrategia, con lo cual buscan combatir un delito por demás correoso: el robo.

Antes lo hemos dicho. Ha bajado la inseguridad del tipo de alto riesgo, pero en los delitos del fuero común, como el robo, la asignatura está pendiente, pues los ladrones no respetaron ni siquiera el confinamiento obligado por el coronavirus. Nombre, estos delincuentes cada vez le pegan más al bolsillo de todos.

Así pues, y volviendo al tema inicial, esperamos ver los resultados de esta estrategia. Por lo pronto la inversión está en camino de aterrizar, tanto que hasta los empresarios victorenses se animan a pensar que sí habrá una mejora en este delito tan molesto, como lo es el robo, en cualquiera de sus modalidades.

ÚLTIMA HORA

Ya para cerrar la edición de este Diario, una noticia de alto impacto llegó desde la Ciudad de México (y raspando alcanzamos a comentarla): La Fiscalía General de la República habría solicitado el desafuero del gobernador CABEZA DE VACA. La respuesta del tamaulipeco fue en el sentido que se esperaba.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

El tema dará para mucho… Al pendiente.