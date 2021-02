Se confirma el nombre la tercera película de Spider-Man

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tras muchos títulos falsos, por fin se anunció el título oficial de la tercera película de Spider-Man.

Luego de que los tres protagonistas hayan subido, el día de ayer, tres distintos títulos que confundieron a todos.

«Spider-Man: No Way Home» es oficialmente el título, dado a conocer en un video subido por Tom Holland, en donde muestra a los protagonistas discutiendo sobre «falsos títulos» que Marvel y el director Jon Watts les ha dado.

El video termina con un pizarrón de fondo mostrando algunas «ideas descartadas» y con el que será el título oficial de la entrega.

La tercera película de Spider-Man ha sido muy anticipada porque se prevé una gran cantidad de cameos, trayendo de vuelta a personajes de encarnaciones anteriores del trepamuros, desde los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield y hasta villanos como Doctor Octopus de Alfred Molina o Duende Verde de Willem Dafoe.

Hay algunos datos curiosos en el pizarrón que se muestra al fondo, como la eliminación de la propuesta «Far from Home» por haberse utilizado ya, «Homesick» con un dibujo de lo que parece ser un virus con detalles de Spider-Man, «Home Alone» que fue «descartado» por temas de derechos (en referencia a «Mi Pobre Angelito») y «Work from Home» (trabajo desde casa) que también aparece tachado.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021