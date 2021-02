Siempre he dado la cara y la daré: CDV

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción ED.-

Cd. Victoria, Tam.-

En un mensaje a los tamaulipecos luego de que la noche del martes se diera a conocer que la Fiscalía General de la República buscará su desafuero, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que siempre se ha conducido dentro de la ley y atribuyó a los tiempos electorales que vienen, las acusaciones en su contra por presuntos delitos.

“Lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública, siempre me he conducido dentro de la ley, y como siempre, he dado la cara y daré la daré siempre”, dijo, y señaló al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados como la persona que filtró esa información.

Lo anterior fue expresado por el mandatario al finalizar este miércoles la ceremonia por el Día de la Bandera Nacional, acto conmemorativo que se realizó en el Parque La Loma de esta Capital ante la presencia de integrantes del poder legislativo, autoridades municipales y de las Fuerzas Armadas.

“Quiero informarles que me presentaré en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para que me notifiquen las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público de la Federación, es de mínima justicia enterarme de que se me acusa y era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora, que empiezan las elecciones, que casualidad”, remató.

Al final de su mensaje, García Cabeza de Vaca afirmó que seguirá trabajando por el bien de las y los tamaulipecos y calificó como un “timbre de orgullo” que la Federación voltee a verlo, porque quiere decir, dijo, que algo les preocupa.

https://www.facebook.com/PeriodicoElDiarioDeCdVictoria/videos/1259641871103737