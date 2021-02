AMLO pedirá se investigue a la ASF por informe “tendencioso y falso”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Debido a que considera que fue “tendencioso y falso” el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pedirá a la Cámara de Diputados iniciar una investigación.

El mandatario aseguró que los errores de la ASF nos solo obedecen a una deficiencia técnica, como lo ha señalado, sino de una intencionalidad política.

“Una actitud de ese tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política”, señaló el presidente.

López Obrador aseguró que los errores fueron aprovechados por “sus adversarios, la prensa conservadora” para dañar la imagen del gobierno.

“No creo, aunque existe la posibilidad, de que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la Auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”, dijo

El mandatario mandará una carta a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación.

El sábado, la ASF, un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, presentó ante la Cámara baja la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios.

En el informe se detallaba que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331 mil 996 millones de pesos.

Ante esto, el presidente afirmó que el costo real fue de 110 mil 807 millones de pesos, una tercera parte menos de lo publicado.

“Aun cuando los responsables de la ASF se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política”, refirió en la carta López Obrador.

#EnLaMañanera "No es un asunto personal contra nadie de este organismo, es que en la @Mx_Diputados investigue sobre este caso. No me corresponde a mi la salida del director de la @ASF_Mexico " asegura el presidente @lopezobrador_ #rb https://t.co/0Q91NqxzBU pic.twitter.com/d3vKjF68hi

— La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2021