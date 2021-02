Milan avanza a octavos en la Europa League

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El AC Milan sufrió más de lo esperado en su eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League ante el Estrella Roja pero consiguió clasificarse a octavos gracias a su empate 1-1 de este día y a la igualada 2-2 de la semana pasada.

El Milan se adelantó con un gol de penal de Franck Kessié al 9′ y El Fardou Ben Nabouhane puso el empate definitivo al 24’.

Con el rosario en la mano, el Milan confirmó su pase de ronda con sufrimiento y estará el viernes en el sorteo de octavos de final.

We're through to the last 16

Andiamo agli Ottavi di #UEL#ACMFKCZ #SempreMilan#UEL pic.twitter.com/rtio8Qk2Yc

— AC Milan (@acmilan) February 25, 2021