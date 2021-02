‘Presumió’ su belleza al natural

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (Agencias)

La actriz Eiza González sumó otro éxito en su carrera, esto tras el estreno del filme “I Care a Lot”, en donde comparte créditos con estrellas como Rosamund Pike, Peter Dinklage y Dianne Wiest.

En esta película estrenada en Netflix, Eiza interpreta a “Fran”, la novia de Marla (Pike) y su compañera en toda la operación y estafa que realiza. Detrás del personaje hay un dato curioso que tiene que ver con su falta de maquillaje.

“Este es mi estilo favorito que he tenido en una película”, declaró González en una entrevista para Collider donde reveló el motivo por el que su personaje no usa ni una gota de maquillaje y en cambio luce su rostro al natural.

“Nuestra maquillista es increíble y me sentí mal de hacerla a un lado, pero no creía que ella debía usar maquillaje. Fran es una mujer que no quiere que la vean y está muy cómoda en su propia piel”, explicó la actriz mexicana.

Añadió que, al ser parte de producciones importantes, se suele tener una idea predispuesta “de que debo de ser hermosa o como algún estereotipo que me pongan y fue emocionante que Blakeson accediera a que no tuviera maquillaje”.