Prevén escalada de precios por afectaciones al campo

Por Alfredo Guevara.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- El impacto de las heladas, la falta de apoyo a los productores y la constante en los costos de la gasolina como el diésel, traerá una escalada en los precios en los productos de primera necesidad.

Dicho impacto se verá reflejado en el precio de la carne, tortillas, huevo, pan y leche, al reducirse la producción producto de la falta de incentivos para quienes se dedican a esas actividades en el campo, estimó Francisco Quintanilla Sosa.

El Subsecretario de Agricultura confirmó que este impacto ya se analiza por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y la de Economía, para de cierta forma conocer en qué porcentaje sería y las medidas que se tendrían que implementar para amortiguar entre la población.

“La Federación pues me imagino que ya tiene contemplado las afectaciones qué hay con el aumento al precio de las gasolinas que aparentemente no he visto que bajen y que al contrario, están subiendo y va a reflejarse en las comida” citó.

Recordó Quintanilla Sosa que tan solo en el traslado de los productos se empezará a notar un incremento en el costo por litro, dado que se transportan en unidades que requieren de gasolina y diésel, cuyos precios lejos de disminuir como lo prometió el Gobierno Federal, están incrementando.